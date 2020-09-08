Из-за пандемии УЕФА недополучил от ТВ более полумиллиарда евро

8 сентября, 2020, 16:49

Из-за пандемии коронавируса УЕФА недополучил от телевизионщиков за трансляции еврокубковых матчей 575 млн евро

Об этом сообщает Ассоциация европейских клубов в twitter.

По словам главы Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли из-за того, что розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы были прерваны и финишировали в сокращенном формате, УЕФА недосчитается 575 млн евро доходов от телекомпаний.

"Мы видели, что Премьер-лига потеряла 330 млн евро, а Бундеслига - 200 млн евро. Сейчас мы согласовываем с УЕФА цифры, которые предусматривают сокращение выплат за телевизионные права на Лигу чемпионов и Лигу Европы на 575 млн евро. Эти деньги не будут распределены ", - сказал Аньелли.

The 24th #ECAGeneralAssembly will be kicking off at 10:00 CET. Watch live to hear the introductory addresses of ECA Chairman Andrea Agnelli , @UEFA President Aleksander Čeferin and @FIFAcom Vice President @VicMontagliani https://t.co/h1b0QdmscO - ECA (@ECAEurope) September 8, 2020

В марте сообщалось, что убытки футбольных клубов пяти европейских топ-чемпионатов из-за пандемии коронавируса могут достичь 4 млрд евро .

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