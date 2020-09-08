Из-за аварии теплосетей: центр Киева остался без горячей воды

8 сентября, 2020, 16:47

В центральной части Киева отключили горячую воду. Водоснабжение планируют возобновить 10 сентября

Об этом сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.

"Аварийные бригады КП "Киевтеплоэнерго" устраняют повреждения на теплосетях - ТМ-2 и ТМ-8. От снабжения горячей воды временно отключены 335 потребителей на улицах Грушевского, Орлика, Липской, Шелковичной, Лютеранской, Рыбальский, Богомольца, Лаврской, Мазепы, Подвысоцкого, Дружбы народов ", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, подачу горячей воды потребителям планируют восстановить 10 сентября.

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