Из-за аварии теплосетей: центр Киева остался без горячей воды
8 сентября, 2020, 16:47
В центральной части Киева отключили горячую воду. Водоснабжение планируют возобновить 10 сентября
Об этом сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.
"Аварийные бригады КП "Киевтеплоэнерго" устраняют повреждения на теплосетях - ТМ-2 и ТМ-8. От снабжения горячей воды временно отключены 335 потребителей на улицах Грушевского, Орлика, Липской, Шелковичной, Лютеранской, Рыбальский, Богомольца, Лаврской, Мазепы, Подвысоцкого, Дружбы народов ", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, подачу горячей воды потребителям планируют восстановить 10 сентября.
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