 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз-за аварии теплосетей: центр Киева остался без горячей воды

Из-за аварии теплосетей: центр Киева остался без горячей воды


фото: kte.kmda.gov.ua
В центральной части Киева отключили горячую воду. Водоснабжение планируют возобновить 10 сентября

Об этом сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.

"Аварийные бригады КП "Киевтеплоэнерго" устраняют повреждения на теплосетях - ТМ-2 и ТМ-8. От снабжения горячей воды временно отключены 335 потребителей на улицах Грушевского, Орлика, Липской, Шелковичной, Лютеранской, Рыбальский, Богомольца, Лаврской, Мазепы, Подвысоцкого, Дружбы народов ", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, подачу горячей воды потребителям планируют восстановить 10 сентября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 сентября, 2020 вторник

больше новостей

8 сентября, 2020 вторник

7 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать