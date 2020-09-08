Игрок НБА поражен несоблюдением украинцами карантина
Об этом сообщает официальный сайт БК "Черкасские обезьяны".
Баскетболист признался, что когда приехал в Украину, то подумал, что украинцы не знают о карантине.
"Когда вернулся в Украину, то прошелся по улице, подумал, что здесь не очень знают о карантине. Культурного шока не было, но побыв несколько дней, понял, что люди не очень серьезно относятся к этому. Впрочем, я считаю, что нужно соблюдать всех норм. Потому что это - серьезная ситуация, с этим не шутят ", - сказал Михайлюк.
23-летний Святослав Михайлюк выступает в Национальной баскетбольной ассоциации с 2018 года. В "Детройта" он играл за "Лос-Анджелес Лейкерс".
- В апреле Михайлюк признался, что может получить американское гражданство.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-