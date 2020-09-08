Игрок НБА поражен несоблюдением украинцами карантина

8 сентября, 2020, 14:42

Защитник сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк, выступающий за "Детройт", раскритиковал несоблюдение карантина

Об этом сообщает официальный сайт БК "Черкасские обезьяны".

Баскетболист признался, что когда приехал в Украину, то подумал, что украинцы не знают о карантине.

"Когда вернулся в Украину, то прошелся по улице, подумал, что здесь не очень знают о карантине. Культурного шока не было, но побыв несколько дней, понял, что люди не очень серьезно относятся к этому. Впрочем, я считаю, что нужно соблюдать всех норм. Потому что это - серьезная ситуация, с этим не шутят ", - сказал Михайлюк.

23-летний Святослав Михайлюк выступает в Национальной баскетбольной ассоциации с 2018 года. В "Детройта" он играл за "Лос-Анджелес Лейкерс".

В апреле Михайлюк признался, что может получить американское гражданство.