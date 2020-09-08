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Espreso.tvОбществоВыдворение белорусских оппозиционеров: Украина пообещала жестко противодействовать провокациям спецслужб Беларуси или России

Выдворение белорусских оппозиционеров: Украина пообещала жестко противодействовать провокациям спецслужб Беларуси или России


фото: reuters
Украина будет жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать открытость украинской границы для белорусских граждан, чтобы испортить отношения между белорусским и украинским народами

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Николай Кулеба в Facebook, комментируя приезд в Украину белорусских оппозиционеров, членов Координационного совета Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Дипломат подчеркнул, что несмотря на ограничения въезда иностранцев украинскую границу открыт для граждан Беларуси, которые хотят пересечь его на законных основаниях.

ГПСУ уже выразила официальную позицию в связи с пребыванием на территории Украины граждан Беларуси Ивана Кравцова и ...

Posted by Dmytro Kuleba on Tuesday, 8 September 2020

Кравцов и Родненков приехали в Украину рано утром 8 сентября.

  • Ранее сообщалось, что в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили , что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украине. В то же время СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.
  • Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова не пересекали украинскую границу .

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