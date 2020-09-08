Во Львовской галереи искусств Роман Жук публично признался "Я все же тебя люблю ..."

8 сентября, 2020, 22:23

Открыли выставку живописи одного из основателей украинского трансавангарда

Сегодня во Львовской национальной галерее искусств им. Б.Возницкого открылась выставка живописи "Я все же тебя люблю ..." Романа Жука - художника, родившегося на Франковщине, который учился во Львове и последних тридцать лет живет в Амстердаме. Без привычных торжественных речей, под музыку и при большом количестве поклонников, которых у этого одного из основателей Украинской трансавангарда художника действительно немало. Выставка будет экспонироваться до 31 октября, сообщает " Еспресо.Захид ".

Некоторые мировые искусствоведы называют Романа Жука украинским Максом Эрнстом или Рене Магритта. Хотя этот художник не нуждается в усилении его художественного "я" всемирно признанными именами. У него собственный взгляд на мир и искусство и найден и отшлифованный собственный творческий почерк. Тщательно прорабатывая плоскость полотна, превращая традиционные жанры (например, натюрморт и портрет) в загадочные рассказы с флером сюрреализма, очень серьезно относясь к цвету и композиционным решениям, Роман Жук творит мир, который манит как маститых ценителей прекрасного, так и неофитов. Способность видеть реальность под своим отдельным углом зрения, помноженная на профессионализм, в случае творчества - тот важный нюанс, который делает личность этого художника неодолимо притягательной.

"Роман Жук - мой товарищ, - говорим с художником (которого в прошлом году на XII Флорентийском биеннале назвали одним из пяти лучших живописцев мероприятия) Владимиром Богуславским, - мы вместе учились на одном курсе и вместе формировались. Так должен подчеркнуть, что Роман всегда был сам и всегда пытался что-то свое отстаивать. Еще во времена учебы у нас на потоке равных ему во владении профессиональной техникой не было. Он - тот человек, который не подвержен толкаться на месте ".

Как прокомментировал событие "Эспрессо. Запад" заместитель директора Львовской галереи искусств Зиновий Мазурик, это уже не первая выставка такого высокого профессионального уровня в этих стенах. Но особая она из-за представления стиля - трансавангарда. "Мы все по-разному воспринимаем искусство, - говорит Зиновий Мазурик. - Для кого-то Роман Жук интересен прежде всего как колорист. И его цвета действительно привлекательные, в контекстах произведений даже какие-то нереальные, как из снов. Но меня его работы привлекают своими скрытыми смыслами. Но здесь нюанс. Есть выставки, на которые нужно приходить подготовленными, как вот на недавнее наше событие - выставка произведений киевлянки Влады Ралко. Произведения Романа Жука воспринимаешь ощущениями, воспринимаешь сердцем. Отрицая рациональное - без эмоций - восприятие реальности, используя связи техник и стилей, Роман Жук предстает в своих работах очень чувствительным и эмоциональным художником, что творит с любовью. Соответственно, выставка "Я все же тебя люблю ..." - такая, что не позволяет человеческим чувством спать ".

"Творчество художника Романа Жука на самом деле очень трепетное в метамодерном смысле возвращением человеческого во всех его измерениях в художественный контекст после модерна и даже после постмодерна, - написал в каталоге к выставке директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк. - Ему удалось обмануть постмодерн - феноменально. И в то же время его творчество это - возвращение европейской традиции в ее лучшем исполнении. В этом последнем смысле Роман Жук является творцом не только украинским, потому что так себя декларирует, несмотря на то, что тридцать лет живет в Амстердаме, но на самом деле глубоко и укоренившихся европейским. Из-за него на свой метамодерный способ говорит как современность, настоящее, так и традиция - от греческой архаики и Мэрилин Монро ".

Кстати, как признался нам Роман Жук - это уже третье его персональное представление в этой львовской галереи. Как и в том, что этой экспозицией он доволен на все сто. "Каково мое основное правило в творчестве? Не иметь правил. Самое главное для художника - не оглядываться на кого-то, быть раскованным, смелым и быть собой".

Фото Ирины Коваль