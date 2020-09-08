Во Львовской галереи искусств Роман Жук публично признался "Я все же тебя люблю ..."
Сегодня во Львовской национальной галерее искусств им. Б.Возницкого открылась выставка живописи "Я все же тебя люблю ..." Романа Жука - художника, родившегося на Франковщине, который учился во Львове и последних тридцать лет живет в Амстердаме. Без привычных торжественных речей, под музыку и при большом количестве поклонников, которых у этого одного из основателей Украинской трансавангарда художника действительно немало. Выставка будет экспонироваться до 31 октября, сообщает " Еспресо.Захид ".
Некоторые мировые искусствоведы называют Романа Жука украинским Максом Эрнстом или Рене Магритта. Хотя этот художник не нуждается в усилении его художественного "я" всемирно признанными именами. У него собственный взгляд на мир и искусство и найден и отшлифованный собственный творческий почерк. Тщательно прорабатывая плоскость полотна, превращая традиционные жанры (например, натюрморт и портрет) в загадочные рассказы с флером сюрреализма, очень серьезно относясь к цвету и композиционным решениям, Роман Жук творит мир, который манит как маститых ценителей прекрасного, так и неофитов. Способность видеть реальность под своим отдельным углом зрения, помноженная на профессионализм, в случае творчества - тот важный нюанс, который делает личность этого художника неодолимо притягательной.
"Роман Жук - мой товарищ, - говорим с художником (которого в прошлом году на XII Флорентийском биеннале назвали одним из пяти лучших живописцев мероприятия) Владимиром Богуславским, - мы вместе учились на одном курсе и вместе формировались. Так должен подчеркнуть, что Роман всегда был сам и всегда пытался что-то свое отстаивать. Еще во времена учебы у нас на потоке равных ему во владении профессиональной техникой не было. Он - тот человек, который не подвержен толкаться на месте ".
Как прокомментировал событие "Эспрессо. Запад" заместитель директора Львовской галереи искусств Зиновий Мазурик, это уже не первая выставка такого высокого профессионального уровня в этих стенах. Но особая она из-за представления стиля - трансавангарда. "Мы все по-разному воспринимаем искусство, - говорит Зиновий Мазурик. - Для кого-то Роман Жук интересен прежде всего как колорист. И его цвета действительно привлекательные, в контекстах произведений даже какие-то нереальные, как из снов. Но меня его работы привлекают своими скрытыми смыслами. Но здесь нюанс. Есть выставки, на которые нужно приходить подготовленными, как вот на недавнее наше событие - выставка произведений киевлянки Влады Ралко. Произведения Романа Жука воспринимаешь ощущениями, воспринимаешь сердцем. Отрицая рациональное - без эмоций - восприятие реальности, используя связи техник и стилей, Роман Жук предстает в своих работах очень чувствительным и эмоциональным художником, что творит с любовью. Соответственно, выставка "Я все же тебя люблю ..." - такая, что не позволяет человеческим чувством спать ".
"Творчество художника Романа Жука на самом деле очень трепетное в метамодерном смысле возвращением человеческого во всех его измерениях в художественный контекст после модерна и даже после постмодерна, - написал в каталоге к выставке директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк. - Ему удалось обмануть постмодерн - феноменально. И в то же время его творчество это - возвращение европейской традиции в ее лучшем исполнении. В этом последнем смысле Роман Жук является творцом не только украинским, потому что так себя декларирует, несмотря на то, что тридцать лет живет в Амстердаме, но на самом деле глубоко и укоренившихся европейским. Из-за него на свой метамодерный способ говорит как современность, настоящее, так и традиция - от греческой архаики и Мэрилин Монро ".
Кстати, как признался нам Роман Жук - это уже третье его персональное представление в этой львовской галереи. Как и в том, что этой экспозицией он доволен на все сто. "Каково мое основное правило в творчестве? Не иметь правил. Самое главное для художника - не оглядываться на кого-то, быть раскованным, смелым и быть собой".
Фото Ирины Коваль
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