Верховный суд повторно оставил дело Стерненко в Одессе
8 сентября, 2020, 13:42
Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения ходатайство о переносе рассмотрения дела по обвинению Сергея Стеренко в Киев
Об этом сообщили в пресс служба Верховного суда.
"Рассмотрение уголовного производства в отношении С. Стерненка продолжится в Одессе. 8 сентября коллегия судей ... оставила без удовлетворения ходатайство защитника Сергея Стерненка ... о направлении уголовного производства из Приморского районного суда города Одессы в Шевченковский районный суд города Киева", - сообщили в суде.
Полный текст судебного решения будет обнародован 11 сентября в 10:00.
В конце августа Верховный суд уже отказывался переносить рассмотрение дела Стерненка из Одессы в Киев.
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