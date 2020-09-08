Верховный суд повторно оставил дело Стерненко в Одессе

8 сентября, 2020, 13:42

Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения ходатайство о переносе рассмотрения дела по обвинению Сергея Стеренко в Киев

Об этом сообщили в пресс служба Верховного суда.

"Рассмотрение уголовного производства в отношении С. Стерненка продолжится в Одессе. 8 сентября коллегия судей ... оставила без удовлетворения ходатайство защитника Сергея Стерненка ... о направлении уголовного производства из Приморского районного суда города Одессы в Шевченковский районный суд города Киева", - сообщили в суде.