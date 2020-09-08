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Espreso.tvОбществоВерховный суд повторно оставил дело Стерненко в Одессе

Верховный суд повторно оставил дело Стерненко в Одессе


фото: ukrinform
Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения ходатайство о переносе рассмотрения дела по обвинению Сергея Стеренко в Киев

Об этом сообщили в пресс служба Верховного суда.

"Рассмотрение уголовного производства в отношении С. Стерненка продолжится в Одессе. 8 сентября коллегия судей ... оставила без удовлетворения ходатайство защитника Сергея Стерненка ... о направлении уголовного производства из Приморского районного суда города Одессы в Шевченковский районный суд города Киева", - сообщили в суде.

Полный текст судебного решения будет обнародован 11 сентября в 10:00.

В конце августа Верховный суд уже отказывался переносить рассмотрение дела Стерненка из Одессы в Киев.

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