В Высшем совете правосудия обнаружили COVID-19

8 сентября, 2020, 19:25

В Высшем совете правосудия один из сотрудников заразился коронавирусом

Об этом сообщила пресс-служба ВРУ .

"Подтвердилось подозрение заболевания COVID-19 одного из работников Высшего совета правосудия. Сейчас инфицированное лицо находится на самоизоляции в состоянии, что не требует госпитализации", - говорится в сообщении.

Установлен круг контактных лиц инфицированного, они сдали тесты.

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Сотрудникам Высшего совета правосудия рекомендуется при наличии малейших признаков заболевания принять меры по самоизоляции и безотлагательно сообщить о состоянии здоровья соответствующее учреждение здравоохранения и своего непосредственного руководителя.