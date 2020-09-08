В Высшем совете правосудия обнаружили COVID-19
Об этом сообщила пресс-служба ВРУ .
"Подтвердилось подозрение заболевания COVID-19 одного из работников Высшего совета правосудия. Сейчас инфицированное лицо находится на самоизоляции в состоянии, что не требует госпитализации", - говорится в сообщении.
Установлен круг контактных лиц инфицированного, они сдали тесты.
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Сотрудникам Высшего совета правосудия рекомендуется при наличии малейших признаков заболевания принять меры по самоизоляции и безотлагательно сообщить о состоянии здоровья соответствующее учреждение здравоохранения и своего непосредственного руководителя.
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