 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Высшем совете правосудия обнаружили COVID-19

В Высшем совете правосудия обнаружили COVID-19

В Высшем совете правосудия один из сотрудников заразился коронавирусом

Об этом сообщила пресс-служба ВРУ .

"Подтвердилось подозрение заболевания COVID-19 одного из работников Высшего совета правосудия. Сейчас инфицированное лицо находится на самоизоляции в состоянии, что не требует госпитализации", - говорится в сообщении.

Установлен круг контактных лиц инфицированного, они сдали тесты.

Читайте также: В Киевском апелляционном суде обнаружили COVID-19

Сотрудникам Высшего совета правосудия рекомендуется при наличии малейших признаков заболевания принять меры по самоизоляции и безотлагательно сообщить о состоянии здоровья соответствующее учреждение здравоохранения и своего непосредственного руководителя.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 сентября, 2020 вторник

больше новостей

8 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать