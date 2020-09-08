В Украине издали доступных ипотечных кредитов на 329, 2 млн грн, - ОП

8 сентября, 2020, 08:35

Банки выдали ипотечных кредитов под 10% годовых на 329, 2 млн грн

Об этом сообщила Юлия Ковалив, заместитель председателя Офиса президента, на странице в Facebook , говорится в программе "О деньгах" с Александром Морщавки на телеканале "Еспресо".

"По программе ипотечного кредитования под 10% годовых на сегодняшний день выдано кредитов на сумму 329, 2 млн гривен. Около 400 семей получили новое жилье в кредит под доступную стоимость в течение 2-х месяцев от запуска программы ", - сообщила Ковалив.

По ее словам, темпы выдачи таких кредитов еженедельно растут.

"На сегодня в банках уже согласован 1303 заявки на выдачу доступной ипотеки. В программе участвуют пять банков: Приватбанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Правекс банк и Кредобанк. Больше всего кредитов выдано Кредобанком ", - уточнила представитель ОП.