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Espreso.tvОбществоВ спортивных секциях оккупированной Ялты силовики "проводят беседы" с детьми о терроризме

В спортивных секциях оккупированной Ялты силовики "проводят беседы" с детьми о терроризме

Сотрудники так называемого отдела по делам несовершеннолетних управления МВД РФ в оккупированной Ялте "проводят беседы" с детьми из спортивных секций о терроризме и экстремизме

Об этом сообщают "Крым.Реалии" .

Отмечается, что во время встречи с детьми старший инспектор по делам несовершеннолетних Анна Меметова объяснила, что российские силовики "работают на опережение" и "предотвращают угрозы".

Она подчеркнула, что "нельзя терять бдительность, так как террористы и экстремисты хотят дестабилизировать ситуацию путем угроз и насилия".

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