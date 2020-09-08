В спортивных секциях оккупированной Ялты силовики "проводят беседы" с детьми о терроризме

8 сентября, 2020, 20:27

Сотрудники так называемого отдела по делам несовершеннолетних управления МВД РФ в оккупированной Ялте "проводят беседы" с детьми из спортивных секций о терроризме и экстремизме

Об этом сообщают "Крым.Реалии" .

Отмечается, что во время встречи с детьми старший инспектор по делам несовершеннолетних Анна Меметова объяснила, что российские силовики "работают на опережение" и "предотвращают угрозы".

Она подчеркнула, что "нельзя терять бдительность, так как террористы и экстремисты хотят дестабилизировать ситуацию путем угроз и насилия".