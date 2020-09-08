В Минкульте рассказали, сколько планируют выделить на украинское кино в 2021 году

8 сентября, 2020, 21:19

Министерство культуры и информационной политики планирует заложить в бюджет 2021 года 1 млрд грн на финансирование кинематографа

Об этом сообщил первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, передает Укринформ.

"Мы закладываем на следующий год, у нас цель - это миллиард гривен, которые должны идти на проекты кинематографии ... Наша задача - расширять объемы финансовой поддержки", - сказал Карандеев.

Он отметил, что сейчас есть три источника финансирования киноотрасли - кроме Госкино, это МКИП и Украинский культурный фонд.

"Это неправильно. Должен быть один - Госкино, который должен финансировать", - отметил Карандеев.

Он также отметил, что государство, которое на сегодня является ключевым инвестором кино в стране, должно финансировать в том числе и некоммерческие ленты.

"Возможно, чем будет больше, тем будет больше такого результата ... Пропорция подтверждается постоянно из года в год. Чем больше финансирование, тем больше хороших фильмов, которые находят соответствующую оценку со стороны среды", - подчеркнул Карандеев.