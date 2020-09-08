В Минкульте рассказали, сколько планируют выделить на украинское кино в 2021 году
Об этом сообщил первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, передает Укринформ.
"Мы закладываем на следующий год, у нас цель - это миллиард гривен, которые должны идти на проекты кинематографии ... Наша задача - расширять объемы финансовой поддержки", - сказал Карандеев.
Он отметил, что сейчас есть три источника финансирования киноотрасли - кроме Госкино, это МКИП и Украинский культурный фонд.
"Это неправильно. Должен быть один - Госкино, который должен финансировать", - отметил Карандеев.
Он также отметил, что государство, которое на сегодня является ключевым инвестором кино в стране, должно финансировать в том числе и некоммерческие ленты.
"Возможно, чем будет больше, тем будет больше такого результата ... Пропорция подтверждается постоянно из года в год. Чем больше финансирование, тем больше хороших фильмов, которые находят соответствующую оценку со стороны среды", - подчеркнул Карандеев.
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