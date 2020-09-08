В Китае открыли самый длинный подвесной стеклянный мост, который попал в Книгу рекордов Гиннесса
Мост на высоте 201 м над уровнем реки уже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Его длина составляет 526 метров. Он построен из стекла толщиной 4,5 см. Конструкция выдерживает одновременно 500 человек. Мост довольно узкий, однако имеет две смотровые площадки шириной около 9 м.
Строительством моста занимались специалисты из Чжэцзянского университета, а также архитекторы китайской студии Architectural Design. Они создали городов так, чтобы он держался на толстых тросах, которые крепятся к двум красных металлических башен.
Glass Bridge in Huangchuan Three Gorges Scenic Area by UAD #architecture #bridge https://t.co/7bavsiAiVB pic.twitter.com/pRoq6s1J0T- AAsArchitecture (@aasarchitecture) September 3, 2020
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