В Китае открыли самый длинный подвесной стеклянный мост, который попал в Книгу рекордов Гиннесса

Мост на высоте 201 м над уровнем реки уже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Его длина составляет 526 метров. Он построен из стекла толщиной 4,5 см. Конструкция выдерживает одновременно 500 человек. Мост довольно узкий, однако имеет две смотровые площадки шириной около 9 м.

Строительством моста занимались специалисты из Чжэцзянского университета, а также архитекторы китайской студии Architectural Design. Они создали городов так, чтобы он держался на толстых тросах, которые крепятся к двум красных металлических башен.

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