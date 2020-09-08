В Киеве столкнулись два авто, три человека пострадали

8 сентября, 2020, 11:32

В Киеве, в Деснянском районе, на проспекте Шухевича произошло ДТП, в котором пострадали три человека

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

"Автомобиль такси Nissan Leaf двигался по крайней левой полосе по проспекту Шухевича в направлении Керченской площади. По словам свидетелей, водитель автомобиля Ford Focus, который двигался правее от него решил сразу без перестройки в крайний левый ряд пойти на разворот, в результате чего произошло столкновение, от которого Nissan оказался на зеленой зоне, а Ford развернуло на 180 градусов ", - говорится в сообщении.

В Nissan Leaf, кроме водителя ехала молодая пара. Девушка получила травмы головы, ссадины и ушибы, скорее всего, она ее спутник, не воспользовалась ремнем безопасности. Ее госпитализировали медики скорой с ней в больницу поехал и ее спутник. Водителей также госпитализировали в больницу, однако из-за травмы полученные при ДТП, или же из-за того, что они подрались - неизвестно.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. В результате ДТП образовалась огромная пробка на проспекте Шухевича в направлении Троещины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb