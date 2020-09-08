В Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП: погиб пешеход

8 сентября, 2020, 15:29

8 сентября в Киеве, в Голосеевском районе произошло смертельное ДТП: водитель Honda Accord сбил пешехода, который пересекал проезжую часть

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве, в Голосеевском районе произошло роковое ДТП - погиб пешеход.

По словам водителя автомобиля Honda Accord, он двигался от Демеевской площади в направлении выезда из города.

При подъезде к Голосеевской площади вдруг наперерез автомобилю выскочил мужчина, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения машины.

Водитель не смог увидеть пешехода из-за микроавтобуса, который двигался левее от него.

Соответственно, избежать наезда не удалось, пешеход 1976 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

В результате ДТП образовалась огромная пробка в направлении выезда из города от Лыбидской.

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