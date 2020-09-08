В Донецкой области горела деревянная церковь 1848 года, - ГСЧС

8 сентября, 2020, 17:32

8 сентября в городе Лиман Донецкой области загорелась Свято-Петропавловская церковь Московского патриархата

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Бойцы 21-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что горит Свято-Петропавловская церковь. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара. Учитывая, что здание храма деревянное и наблюдалось плотное задымление, был объявлен повышенный номер вызова №2 ", - говорится в сообщении.

К тушению привлекли 33 пожарных с личного состава и девять единиц техники. Площадь пожара составляет 200 кв.

Отметим, эта церковь является одним из старейших храмов Горловской и Славянской епархии УПЦ Московского патриархата. Церковь была построена 1848 году, до нее на этом месте с 1700 года стоял старый казацкий храм.

Обновлено: по состоянию на 16:06 спасатели сообщили о локализации пламени. Во время тушения пожара никто не пострадал.

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