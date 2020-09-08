В Бундестаге готовы взять под опеку белорусскую оппозиционерку Колесникову, если ее посадят в тюрьму

8 сентября, 2020, 20:00

Вице-глава Бундестага Клаудиа Рот намерена взять белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову под опеку, если ее надолго арестуют

Об этом сообщает DW .

"Она - лицо демократического движения в Беларуси, я выражаю ей свою большую солидарность, ее необходимо поддерживать и защищать", - заявила немецкий политик.

По словам Рот, если Колесникову лишат свободы на длительный срок по политическим мотивам, она как заместитель главы Бундестага возьмет опеку над белорусской оппозиционеркой

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Рот подчеркнула, что действия властей против последнего лидера оппозиции, из тех, что остались в стране, свидетельствуют о "беспринципности диктатора Лукашенко".

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По словам вице-главы Бундестага, Лукашенко должен немедленно рассказать, где и в каком состоянии находится Колесникова.

"Наша задача - показать Лукашенко, что мы внимательно следим (за ситуацией. - Ред.) и не будем молча воспринимать его бесчеловечные действия против собственного народа", - отметила заместитель главы немецкого Бундестага.