В Болгарии загорелся автобус с туристами, который ехал в Стамбул

Об этом сообщает " Европейская правда " со ссылкой на телеканал БНТ1.

Инцидент произошел в 20 км от Софии, сообщение о пожаре поступило в 23.15. На место прибыли несколько пожарных расчетов, чтобы предотвратить распространение огня на лес вдоль шоссе в районе Вакарел.

Турецкий автобус ехал в Стамбул. Что стало причиной пожара, неизвестно. Все пассажиры были эвакуированы вовремя и ждали у шоссе. Всего в салоне ехали 9 пассажиров.

О пострадавших во время пожара не сообщается, однако огонь уничтожил багаж туристов.

Утром во вторник чрезвычайные службы Болгарии сообщили, что автобус сгорел дотла.

Движение по автостраде, где произошел пожар, уже восстановили.

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