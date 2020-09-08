Умер известный украинский диктор Николай Козий

8 сентября, 2020, 09:02

Николай Козию было 79 лет

Об этом на свои facebook-странице написал генеральный продюсер "UA: Украинский радио" Дмитрий Хоркин, передает " Еспресо.Захид ".

"Умер Николай Козий - легендарный диктор Украинского радио и первый бренд-войс телеканала 1 + 1. Ему было 79 лет. Голос эпохи. Светлая память, Маэстро", - говорится в сообщении.

Украинский актер дубляжа и диктор Николай Тимофеевич Козий родился 19 июня 1941 года. Участвовал в озвучивании ряда популярных телесериалов и программ, в частности познавательных передач Украинского радио для школьников, так называемого «Школьного научного радиотовариства», которые выходили в 1980-е годы каждый будний день от 16:10 до 16:35.

С середины 1990-х был одним из ведущих утренней информационной программы НРКУ, звучавшая в промежутке с 07:00 до 7:40.

Николай Козий участвовал в дублировании и озвучивании фильмов "Король говорит", "Ноев ковчег", телесериалов "Альф", "Коломбо", мультсериалов "Паровоз Томас и его друзья" и "Трансформеры".

Озвучил большое количество аудиокниг (часть из которых сделано для УТОС), передачи французской телекомпании FCI, программу "Прикосновение природы". Многочисленные читатели УТОС всегда считали Николай Козий лучшим диктором аудиокниг. Они нередко брали в библиотеках аудиокниги, руководствуясь в своем выборе только его именем на коробке с лентой. Читал текст для первой украиноязычной Библии в аудиоформате.