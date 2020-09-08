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Espreso.tvЭкономикаУкраине нужно 3,5 млрд грн, чтобы обеспечить всех учителей компьютерами, - Совсун

Украине нужно 3,5 млрд грн, чтобы обеспечить всех учителей компьютерами, - Совсун

Государству понадобится 3,5 млрд грн, чтобы купить всем учителям по компьютеру домой

Об этом сказала народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун в эфире программы "Еспресо: капитал" с Андреем Яницким на телеканале Еспресо.

"Сейчас у нас есть инициатива, чтобы как минимум учителей обеспечить компьютерами. Это то, что, например, сейчас начинает делать Германия, закупает компьютеры для учителей. Для Украины, для того, чтобы закупить компьютеры для всех учителей, цена вопроса 3,5 миллиарда гривен ", - сказала Совсун.

Она подчеркнула, что компьютерные классы в школе не решают проблемы наличия компьютера у учительницы, которая сидит на карантине дома.

  • Пандемия обнажила проблемы отсутствия инфраструктуры для онлайн-обучения, считает Анна Вахитова, преподаватель Киевской школы экономики.

  • С 1 сентября украинские школьники возобновили оффлайн обучения в школах. Однако в Киеве в первую же неделю две школы закрыли на карантин из-за случаев COVID-19.

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