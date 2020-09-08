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Espreso.tvЭкономикаУкрали у инвесторов $ 250 млн: СБУ сообщила о подозрении организаторам финансовой пирамиды

Украли у инвесторов $ 250 млн: СБУ сообщила о подозрении организаторам финансовой пирамиды


фото: ssu.gov.ua
СБУ сообщила о подозрении организатору, руководителю и главному бухгалтеру финансовой пирамиды, которые ранее были разоблачены на присвоении более $ 250 млн средств вкладчиков

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Организаторам финансовой пирамиды, которых Служба безопасности Украины разоблачила на присвоении более 250 млн долларов США инвесторов, сообщается о подозрении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организатора пирамиды, руководителя и главного бухгалтера подозревают в совершении преступления по предварительному сговору, мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.

В пресс-службе добавили, что двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 9 сентября этого года.

Кроме этого, в ведомстве отметили, что магазины сети финансовой пирамиды продолжают работать, чтобы вкладчики могли обменять приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.

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