Украли у инвесторов $ 250 млн: СБУ сообщила о подозрении организаторам финансовой пирамиды

8 сентября, 2020, 15:44

СБУ сообщила о подозрении организатору, руководителю и главному бухгалтеру финансовой пирамиды, которые ранее были разоблачены на присвоении более $ 250 млн средств вкладчиков

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Организаторам финансовой пирамиды, которых Служба безопасности Украины разоблачила на присвоении более 250 млн долларов США инвесторов, сообщается о подозрении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организатора пирамиды, руководителя и главного бухгалтера подозревают в совершении преступления по предварительному сговору, мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.

В пресс-службе добавили, что двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 9 сентября этого года.

Кроме этого, в ведомстве отметили, что магазины сети финансовой пирамиды продолжают работать, чтобы вкладчики могли обменять приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.

Напомним, 27 августа Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан. По информации издания "НВ", на фото обысков фигурирует один из магазинов ювелирных изделий B2B Jewelry.

Офис генерального прокурора 1 сентября сообщил о подозрении организатору финансовой пирамиды в мошенничестве и отмывании денег.

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