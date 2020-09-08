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Espreso.tvОбществоТурция усилила карантин и ввела обязательный масочный режим

Турция усилила карантин и ввела обязательный масочный режим


фото: ua.news
Турция анонсировала усиление карантина из-за роста количества заражений коронавирусом

Как пишет ЕП, об этом сообщает Anadolu .

Распоряжение об усилении карантина прислали губернаторам всех провинций.

В общественных местах маски будут обязательными, включая парки и пляжи.

Запрещают перевозку стоячих пассажиров в городских автобусах, если невозможно обеспечить соблюдение дистанции.

Запрещают концерты и развлечения в ресторанах, гостиницах и кафе после 24:00.

Местные власти призывают усилить проверку карантина в общественных местах.

  • С первых дней сентября суточный прирост заражений в Турции составляет около 1,5 тысячи, а 7 сентября превысил 1700. Всего с начала эпидемии в Турции зарегистрировали 281 500 подтвержденных случаев коронавируса и 6730 смертей.

 

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