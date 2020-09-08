Трамп поддержал отказ от "Северного потока-2" из-за отравления Навального

8 сентября, 2020, 10:28

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею отказа от "Северного потока 2" после инцидента с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального

Об этом ви заяивиТрамп во время пресс-конференции, сообщает Интерфакс-Украина .

"Конечно, да", - сказал президент США, отвечая на вопрос журналиста о том, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на то, что случилось с Навальным.

Он также напомнил, что и в истории с Навальным выступал против этого проекта.

Некоторые сенаторы также считают, что наиболее эффективным ответом на отравление Навального будет прекращение строительства российского газопровода "Северный поток 2".

Сенатор Рон Джонсон из Висконсина написал об этом в своем Twitter .

"Я ценю лечение и диагностику Германии по яда, использованной против Навального. Эта возмутительная попытка убийства и нарушения международного запрета на использование химического оружия не должны вознаграждаться расширением преступного влияния Путина в Европе. Я бы предложил, что ответная реакция на это покушение включала бы отмена строительства газопровода "Северный поток-2". Мы должны привлечь Россию к ответственности ", - подчеркнул сенатор.

Перед этим в Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

Сенатор Республиканской партии от штата Арканзас Том Коттон призвал Германию остановить строительство газопровода "Северный поток-2" в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

После чего официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил , что канцлер Ангела Меркель уже

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