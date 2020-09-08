Трамп назвал Германию слишком слабой, чтобы остановить "Северный поток-2"

8 сентября, 2020, 16:25

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы отказ ФРГ от завершения "Северного потока-2", но отметил, что Германия сейчас слишком слабая для такого решения с точки зрения энергетической безопасности

Об этом Президент США заявил на пресс-конференции в Белом доме, сообщает Голос Америки .

Он ответил на вопрос журналиста о том, поддерживает ли он давление на канцлера Германии Ангелу Меркель с целью отменить проект газопровода "Северный поток-2" после отравления Алексея Навального.

"Да, я поддерживал это все время. Я был первым, кто поднял этот вопрос. Вы раньше и не слышали о "Северном потоке-2". Когда я пришел, я спросил: "Ждите минуту, мы защищаем Германию от России. Но Германия платит России миллиарды долларов за энергию. И в итоге 60-70% их энергоресурсов будет поступать из России. И я говорил об этом годами, и никто не хотел говорить об этом. Это одна из многих вещей вместе с санкциями и тем, что мы делали для Украины. Я поднял этот вопрос давно. Россия вовсе не счастлива, что я поднял этот вопрос ".

Президент Трамп добавил, что не уверен, может ли Германия позволить себе отменить строительство газопровода. Германия находится в слабой позиции, с точки зрения энергетики. Страна закрывает свои угольные и атомные электростанции и оказалась в весьма затруднительной позиции, - сказал президент США.

Также Дональд Трамп отметил, что его предшественник Барак Обама посылал Украине одеяла и подушки, тогда как при его управления Америка направила Украине противотанковые ракеты (Джавелин). А также, что именно благодаря ему НАТО получает дополнительные 130-400 миллиардов долларов в год, поэтому Альянс может усилить защиту Европы от России.

Перед этим в Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

Сенатор Республиканской партии от штата Арканзас Том Коттон призвал Германию остановить строительство газопровода "Северный поток-2" в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

После чего официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил , что канцлер Ангела Меркель уже

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