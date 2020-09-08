Трамп намерен уволить Эспера с должности главы Пентагона, - СМИ

8 сентября, 2020, 10:57

Президент США Дональд Трамп недоволен нынешним главой Пентагона Марком Эсперо и рассматривает новую кандидатуру на должность министра обороны

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в администрации американского президента.

По их словам, Трамп общался со своими советниками на тему возможного увольнения Эспера и назначения на должность главы Пентагона нынешнего министра по делам ветеранов Роберта Уилки.

По данным издания, в Белом доме рассматривали еще несколько кандидатур на должность главы оборонного ведомства.

По мнению источников, Трамп не планирует увольнять Эспера до президентских выборов, которые пройдут в ноябре.

В Белом доме, Департаменте по делам ветеранов и Пентагоне отказались комментировать эту информацию.

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