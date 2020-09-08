Трамп намерен уволить Эспера с должности главы Пентагона, - СМИ
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в администрации американского президента.
По их словам, Трамп общался со своими советниками на тему возможного увольнения Эспера и назначения на должность главы Пентагона нынешнего министра по делам ветеранов Роберта Уилки.
По данным издания, в Белом доме рассматривали еще несколько кандидатур на должность главы оборонного ведомства.
По мнению источников, Трамп не планирует увольнять Эспера до президентских выборов, которые пройдут в ноябре.
В Белом доме, Департаменте по делам ветеранов и Пентагоне отказались комментировать эту информацию.
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