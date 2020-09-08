Тайсон включил Ломаченко в список самых любимых боксеров
Об этом сообщает ESPN Ringside в Instagram.
По словам Тайсона, Ломаченко является одним из лучших современных боксеров и за ним интересно наблюдать на ринге.
"За Ломаченко интересно наблюдать. Девин Хейни хороший, Шакур Стивенсон тоже. Джервонта Дэвис в порядке, Эррол Спенс по-настоящему хороший, Теренс Кроуфорд. Есть много умелых бойцов. Вот тот малыш Райан Гарсия - очень крутой парень!" - сказал Тайсон.
54-летний Майк Тайсон был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе с 1987 по 1990 года.
Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
- Напомним, 8 сентября Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
Читайте также
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета