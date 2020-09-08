Тайсон включил Ломаченко в список самых любимых боксеров

8 сентября, 2020, 10:15

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон включил украинца Василия Ломаченко в список своих любимых боксеров

Об этом сообщает ESPN Ringside в Instagram.

По словам Тайсона, Ломаченко является одним из лучших современных боксеров и за ним интересно наблюдать на ринге.

"За Ломаченко интересно наблюдать. Девин Хейни хороший, Шакур Стивенсон тоже. Джервонта Дэвис в порядке, Эррол Спенс по-настоящему хороший, Теренс Кроуфорд. Есть много умелых бойцов. Вот тот малыш Райан Гарсия - очень крутой парень!" - сказал Тайсон.

54-летний Майк Тайсон был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе с 1987 по 1990 года.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Напомним, 8 сентября Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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