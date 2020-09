Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

8 сентября, 2020, 08:59

Погода в Украины 8 сентября ухудшится из-за дождей в центральных и северных областях, температура воздуха днем будет колебаться от + 19 ° C до + 29 ° C

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях сегодня дожди. Там температура воздуха составит +19 ° C +24 ° C, а ночью +12 ° C +15 ° C.

В западных областях сегодня ясно и без осадков, температура воздуха днем ​​составит +19 ° C +25 ° C, а ночью +8 ° C +13 ° C. На юге страны тоже сухо, днем ​​+26 ° C +29 ° C, а ночью +15 ° C +19 ° C. На востоке страны днем ​​+27 ° C +29 ° C, а ночью +10 ° C +14 ° C.

В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем ​​составит +20 ° C + 22 ° C, а ночью +12 ° C +14 ° C.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb