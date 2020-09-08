Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
В Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях сегодня дожди. Там температура воздуха составит +19 ° C +24 ° C, а ночью +12 ° C +15 ° C.
В западных областях сегодня ясно и без осадков, температура воздуха днем составит +19 ° C +25 ° C, а ночью +8 ° C +13 ° C. На юге страны тоже сухо, днем +26 ° C +29 ° C, а ночью +15 ° C +19 ° C. На востоке страны днем +27 ° C +29 ° C, а ночью +10 ° C +14 ° C.
В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +20 ° C + 22 ° C, а ночью +12 ° C +14 ° C.
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