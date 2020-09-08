Сухо, солнечно и до + 29 ° C: синоптик Наталья Диденко о погоде 9 сентября
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
"Этот антициклон - руки в стороны от Азорских островов через Португалию через Западную, Центральную Европу до Восточной, в Украину. 9-го сентября в Украине везде - антициклон, сухая солнечная погода", - отметила синоптик.
Температура воздуха 20 ° C ... + 25 ° C, на юге и местами в центральной части + 25 ° C ... + 29 ° C.
В Киеве среды будет солнечной с температурой воздуха + 23 ° C ... + 24 ° C.
По словам госпожи Диденко, в четверг потеплеет до + 26 ° C ... + 27 ° C, в пятницу снова похолодает, а выходные в столице будет солнечно и комфортно тепло, + 23 ° C ... + 25 ° C.
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