Сухо, солнечно и до + 29 ° C: синоптик Наталья Диденко о погоде 9 сентября

8 сентября, 2020, 13:52

9 сентября температура воздуха в Украине прогреется от + 20 ° C до + 29 ° C

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

"Этот антициклон - руки в стороны от Азорских островов через Португалию через Западную, Центральную Европу до Восточной, в Украину. 9-го сентября в Украине везде - антициклон, сухая солнечная погода", - отметила синоптик.

Температура воздуха 20 ° C ... + 25 ° C, на юге и местами в центральной части + 25 ° C ... + 29 ° C.

В Киеве среды будет солнечной с температурой воздуха + 23 ° C ... + 24 ° C.

По словам госпожи Диденко, в четверг потеплеет до + 26 ° C ... + 27 ° C, в пятницу снова похолодает, а выходные в столице будет солнечно и комфортно тепло, + 23 ° C ... + 25 ° C.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb