Суд города Яремче оштрафовал женщину за пост в Facebook с фейком о коронавирусе

8 сентября, 2020, 16:21

В Ивано-Франковской области Яремчанский городской суд оштрафовал жительницу за распространение неправдивой информации о COVID-19

Приговор суда опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

20 июля женщина на своей странице в Facebook разместила сообщение под названием "В Украине американская вакцина от COVID-19 убила пять человек".

Информация была фейковой, но вызвала распространение слухов, которые могли вызвать панику среди населения.

Обвиняемая свою вину признала и указала, что распространила информацию, не оценив ее содержания.

Суд обязал женщину выплатить штраф в сумме 170 грн. Также суд взыскал судебный сбор - 420 грн.

Вакцин от коронавируса американского производства пока не существует.