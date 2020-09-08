Суд города Яремче оштрафовал женщину за пост в Facebook с фейком о коронавирусе
8 сентября, 2020, 16:21
В Ивано-Франковской области Яремчанский городской суд оштрафовал жительницу за распространение неправдивой информации о COVID-19
Приговор суда опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.
20 июля женщина на своей странице в Facebook разместила сообщение под названием "В Украине американская вакцина от COVID-19 убила пять человек".
Информация была фейковой, но вызвала распространение слухов, которые могли вызвать панику среди населения.
Обвиняемая свою вину признала и указала, что распространила информацию, не оценив ее содержания.
Суд обязал женщину выплатить штраф в сумме 170 грн. Также суд взыскал судебный сбор - 420 грн.
- Вакцин от коронавируса американского производства пока не существует.
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