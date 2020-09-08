Строительство нового аэропорта на Закарпатье требует 4 млрд грн инвестиций, - Криклий

8 сентября, 2020, 12:06

Кабмин в этом году выделил 30 млн грн на строительство аэропорта на Закарпатье, однако, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, проект предусматривает привлечение еще 4 млрд грн инвестиций

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в Facebook.

"Строительство аэропорта предусматривает также привлечение инвестиций в размере до 4 млрд грн, при этом взлетный-посадочная полоса будет построена на средства государства, а терминал на средства частного инвестора", - написал Криклий.

По его словам, Кабинет министров принял решение выделить в текущем году 30 млн грн для выполнения передпроектних и проектных работ для строительства современного аэропорта на Закарпатье.

"К сожалению, на сегодня единственный действующий аэропорт в регионе - это в Ужгороде, функциональные возможности которого ограничены в связи со сложностью взлета / посадки через территорию Словакии и невозможностью обслуживания самолетов класса B737 / A320", - отметил Криклий.

При этом, отметил министр, строительство нового аэропорта в Закарпатье даст предусматривает построение взлетно-посадочной полосы длиной не менее 2,5 метров; возможность принимать самолеты класса А320 / В737 и пассажиропоток 200-300 тыс. в год с возможным увеличением до 500-600 тыс.

Кроме того, строительство такого аэропорта позволит открыть внутреннее сообщение в Киев, Днепра, Харькова и Одессы, а также запустить международные рейсы в Польшу, Венгрию, Чехию, Италию и Испанию. Также с нового аэропорта планируется запуск чартеров в Турцию и Египет.

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