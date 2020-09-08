Стало известно имя матроса, умершего от подрыва авто бригады морской пехоты

8 сентября, 2020, 14:35

7 сентября в больнице от ожогов, в результате подрыва автомобиля в неделю 6 сентября погиб матрос 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского Руслан Волков

Об этом сообщает пресс-служба 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

20-летний атрос Руслан Волков был огнеметчик огнеметного взвода роты радиационной, химической, биологической защиты военной части А0216.

"Умер: 07.09.2020 года в больнице в результате многочисленных ожогов, полученных во время взрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения ООС в районе н.п. Новгородское Донецкой области", - говорится в сообщении.

Бригада выразила пивчуття родным и близким Руслана Михайловича в связи с его гибелью.

Напомним, 6 сентября во время следования к одному из очагов пожара на Донбассе военный автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Бойцов с ранениями различной степени тяжести эвакуировали в лечебное учреждение.

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