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Espreso.tvСпортСтало известно, сыграет ли Роналду за Португалию в Лиге наций

Стало известно, сыграет ли Роналду за Португалию в Лиге наций


фото: Getty Images
Криштиану Роналду заявил, что сыграет 8 сентября за сборную Португалии против Швеции в Лиге наций

Об этом Роналду сообщил в twitter.

По словам форварда, он готов принять участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций против Швеции, который состоится 8 сентября.

"Готов к завтрашнему дню!" - написал Роналду и опубликовал фото с предматчевой тренировки.

Лидер сборной Португалии не тренировался в течение нескольких дней, поскольку лечил инфекцию, вызванную пчелиным укусом. Без него португальцы в матче 1-го тура Лиги наций разгромили Хорватию 4: 1.

В общем Роналду сыграл за Португалию 164 матча и забил 99 голов.

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