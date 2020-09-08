Смертельное ДТП в Москве: суд признал Ефремова виновным
Об этом сообщает РИА Новости.
"Признанный виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом" а "части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения)", - говорится в приговоре суда.
При этом судья Елена Абрамова настаивает, что Ефремов в ходе процесса своей вины так и не признал, а лишь ссылался на то, что ничего не помнит.
Напомним, 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения на Смоленской площади в центре Москвы и совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ.
Сергей Захаров, находившийся за его рулем, в результате полученных травм скончался в больнице.
Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
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