Смертельное ДТП в Москве: Актеру Ефремову дали 8 лет колонии
Такое решение во вторник, 8 сентября, принял Таганский суд Москвы, сообщает РИА Новости.
Кроме того, Ефремова обязали выплатить 800 000 рублей в пользу старшего сына Сергея Захарова, который погиб в результате спровоцированного актером ДТП.
Как отмечается, судья Елена Абрамова отвергла версию защиты о том, что потерпевший погиб по вине очевидцев или медиков.
"Доводы защиты, что смерть наступила из-за того, что очевидцы перевернули его машину после ДТП, и непредоставление комплекса медицинских услуг являются голословными", - заявила она.
Напомним, 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения на Смоленской площади в центре Москвы и совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ.
Сергей Захаров, находившийся за его рулем, в результате полученных травм скончался в больнице.
Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-