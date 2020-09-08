Смертельное ДТП в Москве: Актеру Ефремову дали 8 лет колонии

8 сентября, 2020, 13:11

Российского актера Михаила Ефремова, признанного виновным в смертельном ДТП в Москве, приговорили к восьми годам лишения свободы

Такое решение во вторник, 8 сентября, принял Таганский суд Москвы, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Ефремова обязали выплатить 800 000 рублей в пользу старшего сына Сергея Захарова, который погиб в результате спровоцированного актером ДТП.

Как отмечается, судья Елена Абрамова отвергла версию защиты о том, что потерпевший погиб по вине очевидцев или медиков.

"Доводы защиты, что смерть наступила из-за того, что очевидцы перевернули его машину после ДТП, и непредоставление комплекса медицинских услуг являются голословными", - заявила она.

Напомним, 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения на Смоленской площади в центре Москвы и совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ.

Сергей Захаров, находившийся за его рулем, в результате полученных травм скончался в больнице.

Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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