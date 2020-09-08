Северная Македония и Грузия сыграли вничью в Лиге наций

8 сентября, 2020, 21:05

Во втором туре Лиги наций Северная Македония и Грузия сыграли вничью

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Пенальти реализовал грузин Торнике Окриашвили. На 33-й Стефан Ристовски сравнял счет и забитых мячей в матче больше не было.

После 2-го тура Армения занимает третье место в группе С3. Лидерами квартета являются македонцы и грузины, в активе национальных команд по 4 балла. Последнее место и 0 очков в Эстонии

Лига наций

Группа С2

2-й тур

8 сентября

Северная Македония - Грузия 1: 1

Голы: Окриашвили, 13 (пен.), Ристовски, 33

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