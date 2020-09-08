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Espreso.tvОбществоС начала сентября в ОРДЛО от подрывов на минах погибли 10 оккупантов, - разведка

С начала сентября в ОРДЛО от подрывов на минах погибли 10 оккупантов, - разведка


фото: osce.org
По данным военной разведки, с начала сентября противник потерял 10 бойцов убитыми, в результате подрывов на собственных минах

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По данным разведки в течение первых 7 дней сентября в результате нарушений мер безопасности и подрывов на собственных минах погибли по меньшей мере 10 боевиков.

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Также разведке стало известно о двух единицах уничтоженной техники противника в результате подрывов.

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