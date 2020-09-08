Разумков подписал закон о парламентском контроле за приватизацией госимущества

8 сентября, 2020, 13:00

Голова Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон Украины №3352 относительно парламентского контроля приватизации государственного имущества

Соответствующая информация обнародована на сайте Верховной Рады.

Таким образом, закон №3352 "О внесении изменений в закону Украины" О приватизации государственного и коммунального имущества "(относительно парламентского контроля за приватизацией государственного имущества)" направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Согласно тексту документа, он предусматривает, что контроль за приватизацией держвного имущества осуществлять профильный комитет Верховной Рады.

Кроме того, контрольной функцией парламента станет подготовка и предварительное рассмотрение вопроса о назначении и освобождении от должности Верховной Радой председателя Фонда государственного имущества.

Кроме этого, закон также устанавливает запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации на период установления Кабмином карантина и ограничительных мероприятий додо предотвращения распространения коронавирусной болезни.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb