"Именем Украины постановляет украсть 10 млрд грн": Минюст подал жалобу на судью Вовка в ВРП

8 сентября, 2020, 18:20

Министерство юстиции подало в Высший совет правосудия жалобу на судью Печерского районного суда города Сергея Вовка

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в Facebook.

В частности, он опубликовал видео, на котором, как считает министр, "судья Вовк именем Украины постановляет по сути украсть 10 млрд грн".

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"Его решение станет или началом возрождения судебной власти, если удастся правильно на постановление отреагировать, по всей строгости закона. Или наоборот, символом тотального краха, если должной реакции не произойдет. Ну а мы не сидим, сложа руки. На определение мы только подали апелляционную жалобу. А на самого судью Вовка - жалобу в Высший совет правосудия ", - написал Малюська.