"У нас самая низкая цена на газ за последние пять лет", - Шмыгаль

8 сентября, 2020, 16:44

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на сегодня в Украине самая низкая цена на газ за последние пять лет

Об этом сообщил Правительственный портал.

"У нас рекордно заполнены хранилища, мы сделали прорывной шаг, установив рыночные цены на газ для населения. Теперь поставщики соревнуются за бытовых потребителей. Уже сейчас можно зафиксировать цену на газ и оплачивать ее равными частями в течение года. При этом у нас самая низкая цена на газ за последние пять лет ", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.

Шмыгаль также отметил, что сегодня Украина имеет беспрепятственный доступ к рынку газа Европейского Союза, уменьшает импорт энергоносителей, однако на совещаниях президента правительство неоднократно поднимало вопрос увеличения собственной добычи.

"Надо провести соответствующую разведку, закончить частично выполненные разведывательные планы и оперативно начать добычу. Со своей стороны правительство прилагает для этого максимум усилий, рассчитываем также на соответствующие законодательные инициативы народных депутатов", - подчеркнул Шмыгаль.

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