"Спросил бы, куда они хотят": Лукашенко заявил, что не передал бы Украине бойцов ЧВК "Вагнера"
8 сентября, 2020, 21:00
Президент Беларуси Александр Лукашенко не выдал бы бойцов ЧВК "Вагнера" Украине даже при соответствующем запросе от Офиса генпрокурора
Об этом сообщил главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян в эфире радио.
"И тут я ему (Лукашенко - ред.) задаю вопрос, я говорю:" Александр Григорьевич, а если бы приехал, допустим, украинский прокурор и привез бы вам какие-то бумаги ", на это он сказал:" Нет, я бы все равно спросил бы этих людей, куда они хотят выехать, и если бы они сказали, что хотят уехать в Россию, я бы отдал распоряжение, чтобы они поехали в РФ ", - сказал журналист в эфире.
- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК "Вагнера".
- Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов .
- 5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков ЧВК "Вагнера".
- Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 наемников российской ЧВК "Вагнера", которые принимали участие в войне на Донбассе.
- Власти Беларуси передала России 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами.
- Народный депутат от "ЕС" Владимир Арьев обнародовал новые доказательства того , что СБУ проводила спецоперацию по боевикам так называемой ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси.
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