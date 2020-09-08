"Спросил бы, куда они хотят": Лукашенко заявил, что не передал бы Украине бойцов ЧВК "Вагнера"

8 сентября, 2020, 21:00

Президент Беларуси Александр Лукашенко не выдал бы бойцов ЧВК "Вагнера" Украине даже при соответствующем запросе от Офиса генпрокурора

Об этом сообщил главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян в эфире радио.

"И тут я ему (Лукашенко - ред.) задаю вопрос, я говорю:" Александр Григорьевич, а если бы приехал, допустим, украинский прокурор и привез бы вам какие-то бумаги ", на это он сказал:" Нет, я бы все равно спросил бы этих людей, куда они хотят выехать, и если бы они сказали, что хотят уехать в Россию, я бы отдал распоряжение, чтобы они поехали в РФ ", - сказал журналист в эфире.