"Сказали, сколько надо принести": Мендель заявила, что судится с КНУ имени Шевченко
8 сентября, 2020, 15:17
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель судится с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко, где училась
Об этом она рассказала в интервью 1 + 1.
Она заявила, что начала судиться из-за того, что ее научный руководитель, как она утверждает, не хотел читать ее работу.
"Потом мне сказали, сколько надо принести", - сказала Мендель.
Мендель впоследствии написала статью, в которой она утверждает о коррупции в вузах,
"Ну мы судимся ... Они, может, не хотят идти против профессора. Я уже проиграла суд, но я подала апелляцию", - рассказала Мендель.
Несмотря на все конфликты, пресс-секретарь президента уже является кандидатом наук.
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