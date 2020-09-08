"Сказали, сколько надо принести": Мендель заявила, что судится с КНУ имени Шевченко

8 сентября, 2020, 15:17

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель судится с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко, где училась

Об этом она рассказала в интервью 1 + 1.

Она заявила, что начала судиться из-за того, что ее научный руководитель, как она утверждает, не хотел читать ее работу.

"Потом мне сказали, сколько надо принести", - сказала Мендель.