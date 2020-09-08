 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Сказали, сколько надо принести": Мендель заявила, что судится с КНУ имени Шевченко

"Сказали, сколько надо принести": Мендель заявила, что судится с КНУ имени Шевченко

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель судится с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко, где училась

Об этом она рассказала в интервью 1 + 1.

Она заявила, что начала судиться из-за того, что ее научный руководитель, как она утверждает, не хотел читать ее работу.

"Потом мне сказали, сколько надо принести", - сказала Мендель.

Мендель впоследствии написала статью, в которой она утверждает о коррупции в вузах,

"Ну мы судимся ... Они, может, не хотят идти против профессора. Я уже проиграла суд, но я подала апелляцию", - рассказала Мендель.

Несмотря на все конфликты, пресс-секретарь президента уже является кандидатом наук.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 сентября, 2020 вторник

больше новостей

8 сентября, 2020 вторник

7 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать