"Превратим Америку на производственную сверхдержаву": Трамп обещает покончить с зависимостью США от Китая

8 сентября, 2020, 14:18

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ограничить экономические отношения США с Китаем

Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Белом доме в понедельник, 7 сентября, сообщает Bloomberg .

"Мы будем производить важнейшие производственные материалы в Соединенных Штатах, мы введем налоговые льготы за" сделано в Америке ", вернем наши рабочие места в Соединенные Штаты, а также введем пошлины для компаний, которые создают рабочие места в Китае и других странах вместо США", - сказал Трамп.

Он добавил, что компании, которые переносят производство в Китай, не смогут получать федеральные контракты в США.

"Мы положим конец нашей зависимости от Китая, потому что на него нельзя полагаться", - подчеркнул глава Белого дома.

По его мнению, "если победит [кандидат в президенты США от Демократической партии Джо] Байден, победит Китай, потому что Китай будет владеть этой страной".

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"Это важнейшие выборы в нашей истории. Под моим руководством мы превратим Америку в производственную сверхдержаву и раз и навсегда покончим с нашей зависимостью от Китая", - заявил Трамп.

Напомним, 15 июля президент США Дональд Трамп утвердил санкции против Китая за притеснения автономии Гонконга.