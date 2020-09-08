"По очереди через неделю": в Чернигове ввели смешанную форму обучения для 5-11 классов

8 сентября, 2020, 09:33

В школах Чернигова С 7 сентября ввели смешанную форму обучения. Ученики 1-4 классов будут ходить на уроки каждый день, 5-11 классов - по очереди через неделю

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.

"С сегодняшнего дня, с 7 сентября, в учебном процессе общеобразовательных школ Чернигова произойдут изменения. Ученики 1-4-х классов будут учиться в обычном режиме, то есть все дети будут ходить в школу. Соискатели образования 5-11-х классов будут учиться по смешанной формой. Классы уже разделили на две равные группы - ориентировочно по 15 детей каждая. Каждую неделю они будут меняться ", - говорится в сообщении.

Одна половина учеников 5-11 классов посещать занятия на одной неделе, другая - на следующем. В школе детям начитают двухнедельный учебный материал, а дома они уже будут выполнять домашние задания, в том числе, поисково-исследовательского и творческого характера.

По словам начальника управления образования Черниговского городского совета Василия Билогура, решение о переходе на такую форму обучения было принято на совещании с директорами школ. Его появление обусловило ухудшение эпидемической ситуации с заболеваемостью COVID-19 в городе. Педагоги надеются, что такая организация учебного процесса, благодаря меньшей наполненности классов, позволит предотвратить распространение инфекции среди школьников.

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