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Espreso.tvОбщество"Некоторые вещи не обсуждаем со СМИ": Зеленский объяснил отсутствие заявлений от ОПГ по обстрелам на Донбассе

"Некоторые вещи не обсуждаем со СМИ": Зеленский объяснил отсутствие заявлений от ОПГ по обстрелам на Донбассе


фото: president.gov.ua
В реакции украинской стороны на обострение на Донбассе и нарушение режима прекращения огня есть некоторые вещи не для средств массовой информации

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Сумскую область, передает " РБК-Украина ".

"Мы реагируем и сразу отреагировали. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со средствами массовой информации. Потому что наша задача не ограждать одного человека, а защищать 40 млн нашей независимой Украины", - заявил он.

Он заявил, что сохранять жизнь украинских бойцов - это "самая сложная работа, которая может быть".

"Что касается режима" тишины "- 42 дня режим сохранялся до той провокации, которая унесла жизнь нашего бойца. Мы на уровне министров иностранных дел и не только связывались с Российской Федерацией, которая должна держать эти договоренности, которые были на уровне ТКГ" , - добавил Зеленский.

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