"Не хотят ничего, кроме как вести войны": Трамп набросился с обвинениями на Пентагон
Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме.
"Я не говорю, что военные меня любят, но солдаты любят. Руководители в Пентагоне, вероятно, - нет, потому что они не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы ", - отметил Трамп.
Трамп говорит, что под его руководством США "выходят из бесконечных войн".
Трамп также заявляет, что его конкурент на президентских выборах Джо Байден отправил молодежь "биться в этих безумных бесконечных войнах".
Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп хочет отставки действующего министра обороны Марка Эспера и замены его на министра по делам ветеранов Роберта Уилки.
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