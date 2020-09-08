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Espreso.tvОбщество"Не хотят ничего, кроме как вести войны": Трамп набросился с обвинениями на Пентагон

"Не хотят ничего, кроме как вести войны": Трамп набросился с обвинениями на Пентагон


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп подверг критике Пентагон, обвинив руководство американского оборонного ведомства в желании "только вести войны"

Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме.

"Я не говорю, что военные меня любят, но солдаты любят. Руководители в Пентагоне, вероятно, - нет, потому что они не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы ", - отметил Трамп.

Трамп говорит, что под его руководством США "выходят из бесконечных войн".

Трамп также заявляет, что его конкурент на президентских выборах Джо Байден отправил молодежь "биться в этих безумных бесконечных войнах".

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп хочет отставки действующего министра обороны Марка Эспера и замены его на министра по делам ветеранов Роберта Уилки.

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