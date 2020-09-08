"Милан" заинтересован в трансфере футболиста "Динамо": агенты уже посетили офис клуба

8 сентября, 2020, 22:54

Итальянский "Милан" заинтересован в трансфере левого защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко

Об этом сообщает Sky Sport 24 .

Сегодня, 8 сентября, агенты Фабио Паризи и Стефано Антонелли посетили офис итальянского клуба. Посредники имеют право вести переговоры по игрокам "Динамо" Владиславу Супряге и Виталию Миколенко.

По информации источника, руководство "Милана" заинтересовались защитником киевского клуба, но перед тем, как купить Миколенко, итальянцы хотят продать Диего Лаксальта. Уругваец выступает на позиции украинца.

В прошлом сезоне Виталий Миколенко сыграл за "Динамо" 36 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 9 млн евро.

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