"Милан" заинтересован в трансфере футболиста "Динамо": агенты уже посетили офис клуба
Об этом сообщает Sky Sport 24 .
Сегодня, 8 сентября, агенты Фабио Паризи и Стефано Антонелли посетили офис итальянского клуба. Посредники имеют право вести переговоры по игрокам "Динамо" Владиславу Супряге и Виталию Миколенко.
По информации источника, руководство "Милана" заинтересовались защитником киевского клуба, но перед тем, как купить Миколенко, итальянцы хотят продать Диего Лаксальта. Уругваец выступает на позиции украинца.
В прошлом сезоне Виталий Миколенко сыграл за "Динамо" 36 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 9 млн евро.
- 13 августа сообщалось, что защитник "Динамо" Виталий Миколенко попал в сферу интересов миланского "Интера" .
- 13 августа стало известно, что "Динамо" попросило у итальянского "Наполи" Виталия Миколенко 35 млн евро.
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