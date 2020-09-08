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Espreso.tvМир"Место нахождения неизвестно": в Беларуси пропала еще одна соратница Тихановской Коновалова

"Место нахождения неизвестно": в Беларуси пропала еще одна соратница Тихановской Коновалова


фото: reuters
В Беларуси пропала еще одна соратница лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Антонина Коновалова, она перестала выходить на связь

Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщили в штабе политика.

"Пропала Коновалова Антонина, доверенное лицо Светланы Тихановской. Место нахождения на данный момент неизвестно", - отметили в штабе.

  • Напомним, в Минске неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову.
  • Через час после похищения с улицы белорусской столицы Марии Колесниковой в госорганах страны отметили, что не обладают никакой информацией о задержании политика.
  • Белорусская оппозиция призвала к немедленному освобождению всех задержанных политиков во главе с похищенной 7 сентября в центре Минска Марией Колесниковой.
  • Члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов покинули Беларусь и оказались на сопредельной стороне. Марию Колесникову задержали , сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

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