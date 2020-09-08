"Место нахождения неизвестно": в Беларуси пропала еще одна соратница Тихановской Коновалова
8 сентября, 2020, 17:31
В Беларуси пропала еще одна соратница лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Антонина Коновалова, она перестала выходить на связь
Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщили в штабе политика.
"Пропала Коновалова Антонина, доверенное лицо Светланы Тихановской. Место нахождения на данный момент неизвестно", - отметили в штабе.
- Напомним, в Минске неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову.
- Через час после похищения с улицы белорусской столицы Марии Колесниковой в госорганах страны отметили, что не обладают никакой информацией о задержании политика.
- Белорусская оппозиция призвала к немедленному освобождению всех задержанных политиков во главе с похищенной 7 сентября в центре Минска Марией Колесниковой.
- Члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов покинули Беларусь и оказались на сопредельной стороне. Марию Колесникову задержали , сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
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