"Фантомные патрули" на дорогах: полицейские автомобили оборудуют приборами для фиксации нарушителей скорости

8 сентября, 2020, 14:18

Полицейские автомобили планируют оборудовать приборами для фиксации нарушения скорости движения машин

Об этом сообщает пресс служба МВД.

"В патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. То есть, есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или во встречном. Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений. Сейчас закупается 4 тестовые программы, тендер уже объявлен. А на будущую программу 2021-2023 года заложена покупка несколько таких приборов ", - первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий

Председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков в свою очередь отметил, что до конца года на дорогах Украины появится четыре тестовые программы, а 300 патрульных автомобилей, оборудованных такими системами, появятся в ближайшие несколько лет. Все будет финансироваться из государственных программ.

Хомяков заверил, что все закупки и тендеры абсолютно прозрачными.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко добавил, что будущая система контроля скорости в Украине будет состоять из нескольких частей: "Первая часть - это стационарные камеры, установленные в местах повышенной аварийности и о них знают все водители. Вторая часть - это камеры, которые устанавливают в полицейские авто. А третья - это камеры типа TruCam ".

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