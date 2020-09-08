"Барселона" отказалась платить 111 млн евро за лидера "Интера"

8 сентября, 2020, 16:25

Испанская "Барселона" отказалась платить 111 млн евро за аргентинского форварда итальянского "Интера" Лаутаро Мартинеса

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

По информации источника, каталонцы надеялись, что миланцы снизят цену на форварда после матчей в еврокубках, однако этого не произошло.

"Интер" требовал за футболиста 111 млн евро, "Барселона" не смогла заплатить такую сумму, учитывая финансовый кризис на фоне пандемии.

Поскольку нидерландский вингер французского "Лиона" Мемфис Депай, у которого заканчивается контракт в 2021 году, стоит дешевле, каталонцы намерены сосредоточить усилия на его покупке.

23-летний Мартинес перешел в "Интер" летом 2018 года из аргентинского "Расинга" за 25 млн евро. В прошлом сезоне форвард сыграл за миланцев 49 матчей, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач.

20 августа стало известно, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман хочет видеть в команде вингера сборной Нидерландов Мемфиса Депая.

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