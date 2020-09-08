Признаков подготовки боевиков к широкомасштабному наступлению на Донбассе нет, - Генштаб

8 сентября, 2020, 07:19

Российские оккупационные войска вряд ли могли использовать время перемирия для подготовки широкомасштабного наступления на Донбассе, поскольку сделать это незаметно при имеющихся средствах разведки невозможно

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Корнийчук в эфире одного из телеканалов, передает " Укринформ ".

"Для того, чтобы вести какие-то наступательные действия, необходимо создать ударную группировку, развернуть артиллерию на позициях, создать запас боеприпасов, горючего. Сегодня при тех средствах разведки, которые у нас есть, при тех системах разведки этого скрыть невозможно. Мало того, мы сегодня фиксируем в их подразделениях, находящихся на передовой, неукомплектованность. Низкая зарплата не позволяет их укомплектовать ", - сказал Корнийчук.

В то же время он отметил, что фиксируются факты нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск, заключающиеся в обстрелах, преимущественно неприцельных, расширении их позиций в нашу сторону, использовании беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, зафиксировано пребывание в «серой» зоне вооруженных людей и несколько случаев дистанционного минирования, которое, по словам Корнейчука, не имеет масштабный характер.

Комментируя обострение ситуации на Донбассе и провокационные заявления главарей пророссийских боевиков, начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины заявил, что цель этих действий - дискредитация договоренностей в Трехсторонний контактной группе.

По анонсированию боевиками обстрелов позиций ВСУ, Корнийчук отметил, что они уже в третий раз его перенесли.

"Это политическое заявление, это популизм их главаря, направленный на то, чтобы создать психоз, какую панику. Это по крайней мере смешно ... Командование ООС сделало заявление, что в случае нарушений с той стороны, мы оставляем за собой право применить оружие в таком виде , которая позволит выполнить поставленные задачи ", - отметил генерал-лейтенант.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb