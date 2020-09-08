Признаков подготовки боевиков к широкомасштабному наступлению на Донбассе нет, - Генштаб
Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Корнийчук в эфире одного из телеканалов, передает " Укринформ ".
"Для того, чтобы вести какие-то наступательные действия, необходимо создать ударную группировку, развернуть артиллерию на позициях, создать запас боеприпасов, горючего. Сегодня при тех средствах разведки, которые у нас есть, при тех системах разведки этого скрыть невозможно. Мало того, мы сегодня фиксируем в их подразделениях, находящихся на передовой, неукомплектованность. Низкая зарплата не позволяет их укомплектовать ", - сказал Корнийчук.
В то же время он отметил, что фиксируются факты нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск, заключающиеся в обстрелах, преимущественно неприцельных, расширении их позиций в нашу сторону, использовании беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, зафиксировано пребывание в «серой» зоне вооруженных людей и несколько случаев дистанционного минирования, которое, по словам Корнейчука, не имеет масштабный характер.
Комментируя обострение ситуации на Донбассе и провокационные заявления главарей пророссийских боевиков, начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины заявил, что цель этих действий - дискредитация договоренностей в Трехсторонний контактной группе.
По анонсированию боевиками обстрелов позиций ВСУ, Корнийчук отметил, что они уже в третий раз его перенесли.
"Это политическое заявление, это популизм их главаря, направленный на то, чтобы создать психоз, какую панику. Это по крайней мере смешно ... Командование ООС сделало заявление, что в случае нарушений с той стороны, мы оставляем за собой право применить оружие в таком виде , которая позволит выполнить поставленные задачи ", - отметил генерал-лейтенант.
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