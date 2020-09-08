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Espreso.tvСпортПромоутеры назвали официальную дату следующего боя Ломаченко

Промоутеры назвали официальную дату следующего боя Ломаченко


фото: Getty Images
Промоутерская компания Top Rank объявила, что бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом состоится 17 октября

Об этом сообщает официальный twitter Top Rank.

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в американском Лас-Вегасе. Бой будет транслироваться телеканалом ESPN. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

 

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