Промоутеры назвали официальную дату следующего боя Ломаченко
8 сентября, 2020, 18:53
Промоутерская компания Top Rank объявила, что бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом состоится 17 октября
Об этом сообщает официальный twitter Top Rank.
Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в американском Лас-Вегасе. Бой будет транслироваться телеканалом ESPN. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
hat else really needs to be said? pic.twitter.com/Vd7qiC08Kw- Top Rank Boxing (@trboxing) September 8, 2020
- 4 сентября сообщалось, что тренер и отец американского боксера Теофимо Лопес-старший считает, что его сын быстро разберется с Василием Ломаченко.
- 7 сентября сообщалось, что Ломаченко и Лопес подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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