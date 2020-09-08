Проглотила 36 магнитных шариков: во львовском Охматдете успешно прооперировали двухлетнюю девочку

8 сентября, 2020, 13:32

На Львовщине хирурги достали из органов пищеварения двухлетней девочки 27 магнитных шариков из конструктора. Остальные шарики вышли через кишечник

Об этом заявил очередной детский хирург Охматдета Олег Содома в комментарии Еспресо.Захид .

Двухлетний ребенок с Дрогобычского района Львовской попала в Львовской областной детской больницы ОХМАТДЕТ в субботу, 6 сентября: девочка проглотила 36 магнитных шариков.

"Девочке 2 года 7 месяцев. К нам она поступила с тошнотой и рвотой из районной больницы. В ее теле с помощью эндоскопа мы насчитали 27 магнитных шариков из популярного детского конструктора. Проглотила она их еще предыдущего дня, в пятницу. Однако призналась родителям только на следующий день. Шарики имели диаметр 4 мм. Лишь 9 шариков прошли в кишечник, а остальные 27 надо было доставать хирургическим способом ", - отметил Содома.

По его словам, магнитные шарики в желудке ребенка опасны тем, что они сбиваются вместе в деформированную петлю, которая не дает им пройти дальше в кишечник. Кроме того, шарики в желудке девочки образовали сильное магнитное поле. Доставать их надо было немедленно, поэтому медики привлекли к процессу авторитетного врача-эндоскописта с Чернобыльской больницы Олега Кочеркевича.

К операционной бригады, кроме Олега Содома, вошли детский хирург Охматдета Оксана Горбач и анестезиолог Владимир Мищук.

"Эндоскопически достать шарики можно, пока они еще в желудке. Если бы шарики попали с пищей в кишечник, то последствия были бы серьезными. С кишечника эндоскопом достать их практически невозможно, и они могли бы травмировать органы пищеварения ребенка. В таком случае пришлось бы сделать открытую операцию через живот ", - отметил врач.

По словам Олега Содома, его маленькой пациентке повезло - ее родители вовремя обратились за помощью, поэтому шарики удалось вытащить. Правда, не сразу. Они не очень подвергали инструментам.

"Мы заручились поддержкой очень опытного эндоскописта Олега Кочеркевича и благодаря его мастерству нам удалось все достать", - сказал он.

Операция длилась около часа. Остальные магнитных шариков без проблем вышли через кишечник. Девочку уже выписали домой, чувствует она хорошо.

Это не первый такой случай в практике хирургов Охматдета. Сюда часто госпитализируют детей, проглотили батарейки от пульта или фонарика, гидрогелевые шарики.

"Случаи, когда ребенок глотает посторонние предметы, частые в семье, где есть старшие дети. В случае этой девочки с Дрогобыччины так и было - у нее старшие братики-сестрички. Собственно, конструктор этот предназначен для детей в возрасте от восьми лет, дети играла ним без присмотра взрослых и потому так произошло. Напоминаю родителям, что игрушки для детей должны отвечать их возраста и не стоит оставлять маленьких детей без присмотра ", - добавил Содома.

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